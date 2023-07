Annunciata la data di uscita di Return to Monkey Island su iOS e Android

Dopo aver conquistato il pubblico su PC e console varie , Return to Monkey Island , l'atteso seguito della saga di Monkey Island, si prepara all'approdo sui dispositivi iOS e Android . Attraverso un trailer, infatti, Devolver Digital ha ufficialmente confermato l'arrivo del famoso gioco in formato mobile, che sarà disponibile a partire dal 27 luglio.

Gli aspiranti pirati ed i fan della leggendaria serie, dunque, sono stati finalmente accontentati, anche se fino ad ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli su questa versione mobile. È ipotizzabile, però, che rispetto alla versione per PC e console ci saranno alcune lievi modifiche nell'ambito dell'interfaccia al fine di adattarsi maggiormente ai dispositivi mobile. In attesa di ulteriori comunicazioni da parte di Devolver Digital e degli sviluppatori di Terrible Toybox, gli utenti potranno già procedere alla pre-registrazione di Return to Monkey Island su App Store e Google Play.

L'intricata storia del segreto più famoso di Monkey Island è iniziata oltre 30 anni fa, grazie al lavoro realizzato dai creatori Ron Gilbert e Dave Grossman. Per quanto riguarda la trama del nuovo capitolo, verrà proseguita la storia delle leggendarie avventure grafiche The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Dunque, sono trascorsi molti anni dall'ultima volta in cui Guybrush Threepwood ha dovuto affrontare la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck, in una battaglia di arguzia e intelletto.