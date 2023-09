Uso dello smartphone durante la guida: multe fino a 2.600 euro e patente sospesa

Tempi ancora più duri per chi utilizza lo smartphone in auto. Il disegno di leggere del governo, infatti, include nuove norme sulla sicurezza stradale nonché la delega al governo per le modifiche al Codice della Strada. In particolare, è presente un inasprimento della sanzione pecuniaria, che aumenta in maniera importante: da 165/660 euro a 422/1.697€. Inoltre, è prevista la sospensione della patente da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi (fin dalla prima violazione).

Tra l'altro, in caso di recidiva in due anni, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi, sarà prevista una multa da 644 a 2.588€, ma non solo. A tutto ciò, infatti, si aggiunge una decurtazione dei punti: 8 per la prima violazione, 10 per la seconda. L'obiettivo del governo, dunque, è quello di limitare il più possibile l'utilizzo dello smartphone durante la guida. Le novità, però, non finiscono qui.