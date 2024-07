Android non fa breccia nel 2024: mai così tanti erano passati ad iPhone negli ultimi 5 anni

Ormai da anni, Apple è solita rilasciare i suoi nuovi iPhone durante il mese di settembre, e la concorrenza Android si è adeguata. Samsung, Xiaomi e la maggior parte degli altri produttori lanciano infatti i propri top di gamma durante la prima metà dell'anno, che logicamente vede un incremento di adozione di Android, frenato poi in autunno dall'arrivo dei nuovi iPhone di turno. Ebbene, nel 2024 le cose non stanno andando così, e questa non è chiaramente una buona notizia per il sistema operativo di Google.

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

Secondo una ricerca pubblicata da Consumer Intelligence Research Partners, nel trimestre aprile-giugno 2024 c'è stato un record di switch da Android ad iPhone. Ben il 17% degli acquirenti di iPhone veniva da Android: la percentuale più alta degli ultimi 5 anni. Attenzione però, questa non è per forza di cose un'ottima notizia per Apple. A trainare le vendite non sarebbe stata la serie iPhone 15, quanto piuttosto i modelli precedenti, fino anche ad iPhone SE. La motivazione è piuttosto semplice e intuitiva: il prezzo. Chi viene da Android probabilmente non vuole spendere troppo (nella maggior parte dei casi almeno). Inoltre ciò vuol dire anche che la percentuale di già utenti iPhone che hanno cambiato modello è calata, ovvero che i vecchi iPhone vengono mantenuti più a lungo, altra cosa che non per forza farà piacere ad Apple, che ha sempre avuto buoni ritorni proprio dai suoi già clienti.

Vedendola invece dal punto di vista di Android, forse i top di gamma presentati finora nel 2024 non sono stati sufficientemente attraenti per gli utenti, il che non lascia ben sperare per la seconda metà dell'anno, quando arriveranno gli iPhone 16. O forse Apple è riuscita a conquistare il pubblico anche con altri prodotti (iPad, MacBook), e acquistare un iPhone a quel punto è diventato un passaggio quasi naturale. È insomma un paradossale caso nel quale entrambi i contendenti hanno ragioni per lamentarsi comunque, anche se poi tra queste stime e i numeri ufficiali (che non sapremo mai di preciso) può facilmente esserci un buon margine. E non staremo qui ad aprire una lunga parentesi sulla stagnazione del mercato smartphone, sulla scarsa innovazione, e bla bla bla. Certo è che se le novità sono come questa c'è poco da rallegrarsi.

