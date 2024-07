Il Ministro Valditara annuncia lo stop agli smartphone a scuola: tutti i dettagli della nuova normativa

Stop ai cellulari e non solo

Secondo Valditara, infatti, questo "passo indietro" permetterebbe agli alunni di recuperare il rapporto con la carta e la penna, mettendo un piccolo freno al dilagare della tecnologia: "Dal prossimo anno, fermo restando che i genitori continueranno a essere avvisati con questo strumento, ho disposto che ritorni il diario di una volta dove il bambino segna a penna che cosa deve fare per domani, per dopodomani, e i compiti a casa. Noi dobbiamo riabituare i nostri ragazzi al rapporto con la penna e con la carta".

Rispetto all'ultima circolare di dicembre 2022 , dunque, l'utilizzo degli smartphone non sarà consentito nemmeno per scopi didattici: insomma, divieto assoluto. Inoltre, sempre il Ministro Valditara ha espresso un desiderio: il ritorno all'utilizzo del diario cartaceo.

I possibili motivi dietro queste scelte

Il Ministro Valditara avrebbe adottato queste decisioni perché non sono poche le preoccupazioni sui possibili effetti negativi che potrebbe innescare l'utilizzo eccessivo dei dispositivi elettronici. In particolare, apparecchi come smartphone e tablet, se sfruttati in maniera esagerata, potrebbero condizionare la memoria e la concentrazione degli studenti (a riguardo, la VII commissione del Senato ha condotto un'indagine dal titolo "Sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento").