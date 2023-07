L'utilizzo di Threads mostra un calo preoccupante: ecco i possibili motivi

Non è una sorpresa il fatto che l'utilizzo di Thread , il nuovo social di Meta , sia diminuito rispetto ai primi giorni successivi al lancio. Tuttavia, è preoccupante che i dati relativi agli utenti attivi continuano a scendere. Difatti, secondo le stime della società di marketing intelligence Sensor Tower, per la seconda settimana consecutiva questo dato ha registrato una flessione: ora, gli utenti attivi sono 13 milioni, in calo del 70% rispetto al picco del 7 luglio. Anche il tempo medio che le persone trascorrono sulle app iOS e Android è sceso da 19 minuti a 4 minuti. Contestualmente, i dati di Twitter , concorrente di Thread, rimangono stabili: 200 milioni di utenti attivi, con tempo medio di utilizzo che arriva a 30 minuti al giorno.

A tutto ciò, infine, si aggiunge il fatto che Threads, almeno per il momento, non è affatto utilizzabile in Europa. La causa di questo è da individuare nel fatto che il nuovo social network non rispetterebbe alcune regole normative previste dal Digital Markets Act, il quale, in mancanza di consenso degli utenti, vieta di combinare i dati raccolti su diverse piattaforme per gli annunci personalizzati.