Ecco i vecchi dispositivi Samsung che riceveranno alcune funzionalità di Galaxy AI

I nuovi Samsung Galaxy sono caratterizzati da funzionalità di intelligenza artificiale piuttosto utili ed interessanti. A riguardo, il colosso coreano ha ufficializzato che esse arriveranno anche sui dispositivi più vecchi, tra cui Galaxy S22 e Galaxy S21. In particolare, tramite un post sul forum coreano dell'azienda, un dipendente ha confermato che la nuova One UI 6.1 con le funzionalità Galaxy AI verrà implementata sull'intera gamma di punta di Samsung del 2022 e addirittura del 2021. Non sarebbero inclusi, invece, dispositivi come Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S8 FE.

Ovviamente i dispositivi coinvolti non riceveranno tutte le funzionalità di Galaxy AI. Sembrerebbe, infatti, che quelli del 2022 riceveranno le stesse opzioni già implementate sul Galaxy S23 FE, ovvero tutte tranne alcune, ad esempio quella nota come "Instant Slow-Mo". In ogni caso, questo è l'elenco completo dei device interessati: