Google non molla le vecchie Nest Cam, l'integrazione con Home arriverà

Google dimostra di tenere particolarmente alla sua piattaforma Home, quella che permette di gestire tutti i dispositivi domotici connessi in casa. Nelle ultime ore è arrivata una nuova conferma in merito al supporto dei vecchi dispositivi Nest. Nello specifico si tratta delle Nest Cam di vecchia generazione, come ad esempio i primi modelli lanciati attorno al 2015. Ma non solo videocamere di sicurezza, si parla anche dei primi modelli di campanelli smart come Nest Hello.

La novità riguarda appunto l'integrazione di questi dispositivi all'interno dell'app Google Home. Tale integrazione dovrebbe permettere di gestire e controllare i dispositivi in remoto, anche da smartphone. Per i dispositivi come le Nest Cam, tale integrazione dovrebbe anche permettere l'accesso al feed video.