Rete mobile, 5G e linea fissa: Fastweb e Iliad sono gli operatori più veloci in Italia

Quando si deve scegliere un operatore di rete mobile o per la propria linea di casa, la domanda che in genere ci si pone è a quale velocità arriva e, nel caso della rete mobile, se prende. Ookla, società di servizi di diagnostica Internet che conoscerai sicuramente per il famoso Speedtest, ha fatto il punto della situazione raccogliendo i dati dei suoi utenti nella prima metà del 2024: ecco i migliori per velocità in assoluto, velocità 5G, consistenza della rete, esperienza video, esperienza gaming e soddisfazione degli utenti.

Rete mobile: Fastweb la più veloce, WindTre per la disponibilità del 5G

Per quanto riguarda la rete mobile, Ookla premia Fastweb come il provider mobile italiano più veloce in tutte le tecnologie combinate, con una velocità di download media di 122,53 Mbps (su chipset moderni), davanti a WindTre, con 83,47 Mbps, e Vodafone con 81,91 Mbps. Fastweb ha registrato una velocità di caricamento mediana di 13,41 Mbps e una latenza di 58 ms. Ookla ha anche introdotto il suo Speed Score, che combina le prestazioni di download e caricamento, e si basa su moderni chipset al fine di rimuovere l'impatto sulle prestazioni di rete dei dispositivi più vecchi. Anche questo valore premia Fastweb, che con un punteggio di velocità di 109,76 supera tutti gli altri operatori. Sul 5G, invece, è stata Vodafone a registrare le velocità maggiori con una velocità di download di 244,63 Mbps, ben più di Fastweb, che ha registrato 148,69 Mbps, e TIM con 129,16 Mbps. La velocità di upload è di 20,29 Mbps e la latenza di 43 ms. Lo Speed Score è in questo caso di ben 206.42. Per quanto riguarda invece la disponibilità del 5G, qui è WindTre a salire sul gradino più alto del podio, in quanto il 63,5% dei suoi utenti ha trascorso la maggior parte del loro tempo sulla sua rete 5G, mentre il secondo posto, con 49,5% di disponibilità 5G, è Fastweb. Molto meno combattuti gli altri parametri, esperienza video e gaming, e opinione degli utenti (Consumer sentiment), dove però registriamo l'ultimo posto di TIM. Qui sotto potete trovare i grafici forniti da Ookla.

Linea fissa: Iliad sbaraglia i concorrenti

Passando alla linea fissa, troviamo il dominio incontrastato di Iliad, che con una velocità media di download di 343,27 Mbps supera tutti i concorrenti. I più vicini sono Sky, con 93,84 Mbps, e Fastweb con 85,64 Mbps. Iliad ha anche guidato il mercato sulla velocità di upload media, con 238,77 Mbps, mentre Sky ha registrato la latenza più bassa, a 18 ms. Lo Speed Score registra distacchi importanti, con un punteggio di 349,40 per Iliad e 117,86 per il secondo, Vodafone. Iliad ha anche offerto le migliori esperienze video e di gioco di qualsiasi ISP in Italia, e ha ottenuto i punteggi migliori dagli utenti di Speedtest sul mercato (Consumer sentiment), con un punteggio di 3,90 su 5. Il secondo è Sky con 3,4 e l'ultimo è TIM con 3.03. Qui sotto trovate i grafici che riportano i punteggi per i vari parametri.

La situazione nelle città: Bari e Genova davanti a tutte

Ma qual è la situazione nelle città? Ookla ha registrato i valori delle velocità, di upload e download, consistenza e latenza per quanto riguarda la rete mobile e fissa nelle città italiane più popolose. Bari è risultata la più veloce per la velocità mediana di download su rete mobile, registrando 87,57 Mbps. Bologna è risultata seconda, seguita da Milano terza. All'altra estremità della scala, Firenze aveva la velocità mediana di download mobile più lenta, con 51,15 Mbps, seguita da Genova e Palermo. Fastweb è stato il fornitore più veloce in quattro città, seguito da TIM in una. Qui sotto trovate la tabella relativa ai risultati della rete mobile.

Città Download (Mbps) Upload (Mbps) Latenza (ms) Consistenza Provider più veloce Bari 87.57 17.5 55.93 92.5% Fastweb Bologna 87.13 14.6 37.96 90.9% N/A Milano 83.21 14.72 34.99 90.5% N/A Torino 77.51 17.36 40.23 93.3% N/A Napoli 68.22 14.08 50.33 86.9% Fastweb Rome 66.19 12.62 44.67 88% N/A Catania 65.06 15.95 71.85 90.6% Fastweb Palermo 62.08 15.57 72.14 91.8% Fastweb Genova 57.95 13.08 44.58 89.6% TIM Firenze 51.15 12.65 53.46 82.7% N/A

E la rete fissa? Genova ha la maggiore velocità di download, con 248,49 Mbps, con Palermo al secondo posto e Milano al terzo. All'altra estremità della scala, Firenze registra la velocità di download fissa mediana più lenta con 79,20 Mbps, seguita da Roma e Bologna. Iliad è risultato l'operatore più veloce in sei città, seguito da WindTre, Vodafone e Dimensione in una città ciascuna. Qui sotto potete vedere la tabella relativa alla linea fissa.

Città Download (Mbps) Upload (Mbps) Latenza (ms) Consistenza Provider più veloce Genova 248.49 157.4 15.61 91.5% Iliad Palermo 151.5 92.91 40.66 87.3% Iliad Milano 150.15 95.32 10.12 85.3% Dimensione Torino 130.23 82.28 14.81 84% Iliad Bari 108.58 47.77 27.33 88.1% Iliad Catania 108.5 48.18 42.04 86.4% Vodafone Napoli 106.08 64.68 17.87 86.7% N/A Bologna 104.74 60.07 16.94 85.2% Iliad Rome 102.16 32.84 13.55 84.1% Iliad Firenze 79.2 20.17 24.41 79.8% WindTre

