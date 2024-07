Ookla valuta la rete mobile più veloce d'Italia: ecco il vincitore

Come vengono effettuate le misurazioni

Ookla ha confrontato 6.761.988 test effettuati sulle app mobili Speedtest per iOS e Android da tutti i principali operatori di telefonia mobile in Italia durante il primo semestre del 2024.

Per operatori principali si intendono quelli con il 3% o più dei campioni di prova totali in tutto il mercato per l'intero periodo di osservazione. Nel complesso, sono stati analizzati 626.724 test per gli utenti Fastweb, 1.729.189 per quelli Vodafone, 1.515.566 per quelli WindTre, 1.338.280 per quelli TIM e 1.045.455 per i clienti Iliad.

A questo punto l'operatore più veloce viene determinato in base a una misura della velocità di download e caricamento. L'80% del punteggio di velocità finale è attribuito alla velocità di download e il restante 20% alla velocità di upload.

Si prendono le velocità dal 10° percentile, dal 50° percentile (mediana) e dal 90° percentile, e vengono combinate in una media ponderata utilizzando un rapporto 1:8:1, rispettivamente, dando maggiore enfasi alle velocità di download e alle velocità medie in quanto rappresentano ciò che la maggior parte dei clienti dei provider di rete sperimenterà quotidianamente.