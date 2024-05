Configurare il vostro nuovo telefono Android sarà molto più veloce

E, a seconda della quantità di immagini , app o file, oltre che del metodo utilizzato per trasferirli, questa procedura di configurazione potrebbe richiedere un tempo piuttosto lungo. Ora però Google starebbe lavorando a un modo per velocizzarla: usando contemporaneamente il cavo e il Wi-Fi .

Cavo o Wi-Fi per trasferire i dati? Entrambi!

A quanto pare, come ha scoperto il solito, attentissimo AssembleDebug , sembra che Google stia unendo le prime due opzioni per rendere l'operazione più rapida.

Quando configurate un nuovo telefono, avete tre opzioni per spostare i dati dal vecchio dispositivo Android al nuovo: potete copiarli collegando i due dispositivi tramite un cavo , utilizzare una connessione Wi-Fi o ripristinare i dati da un backup di Google One .

E c'è anche la funzione "Ripristina in qualsiasi momento"

Una volta compiuta la procedura, i dati che copiate verranno uniti ai dati del dispositivo in uso e, se avete cambiato le impostazioni, tali modifiche non saranno sovrascritte. Qui sotto potete vedere uno screenshot della funzione.

Al momento, se avete già configurato il dispositivo Android non potete ripristinare i dati dal vecchio dispositivo senza eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica e ricominciare il trasferimento da capo. Con la nuova funzione, potrete ripristinare i dati da un vecchio dispositivo in qualsiasi momento senza bisogno di un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Inoltre sembra che Google stia lavorando a un'altra nuova funzione che consentirà agli utenti di trasferire i dati dal loro dispositivo Android esistente a qualsiasi dispositivo Android vecchio o nuovo in qualsiasi momento, chiamata " Ripristina in qualsiasi momento ".

Detto questo, la nuova funzione "Ripristina in qualsiasi momento" ha alcune restrizioni. Sembra che potrete copiare i dati solo dal dispositivo che avete usato per copiare i dati in precedenza, mentre se volete farlo da un altro dispositivo dovrete cancellare tutti i dati in esso contenuti.

Al momento non sappiamo quando le funzioni saranno implementate, ma Mishaal Rahman, che le ha riportate, dice "a breve".