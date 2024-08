I mobili usati in vendita su Ikea: la novità in fase di test

L'azienda svedese ha avviato la sperimentazione della vendita dei mobili usati sulla sua piattaforma. Si tratta di un test per una piattaforma online dedicata esclusivamente alla vendita di prodotti Ikea usati. Vediamo come funziona e dove è disponibile.

Ikea Preowned: come funziona e dove è disponibile

Come accennato sopra, la piattaforma per la vendita di prodotti usati è ancora in fase di test da parte di Ikea. Questo significa che non è disponibile in tutto il mondo, e soprattutto non in Italia. Al momento infatti, la piattaforma è disponibile in Spagna e Norvegia, con il suo raggio d'azione che sarebbe esteso alle città di Madrid e Oslo.

La piattaforma si chiama Ikea Preowned e possiamo immaginarla come Amazon Seconda Mano. Con Ikea Preowned è possibile mettere in vendita, da parte anche di utenti privati, di prodotti Ikea usati.

Per vendere i mobili Ikea usati sulla piattaforma ufficiale dell'azienda sarà sufficiente creare degli annunci, corredati da descrizione, eventuali foto e prezzo. La struttura della piattaforma prevede degli elenchi di prodotti disponibili, identificabili anche attraverso il loro codice prodotto. Una struttura che appare del tutto simile a quella del sito ufficiale Ikea.

La vendita avviene per mezzo dell'accordo tra venditore e acquirente, i quali comunque dovranno poi accordarsi per incontrarsi di persona per la consegna del prodotto.

Per quanto riguarda i pagamenti compatibili, la piattaforma prevede il supporto al bonifico bancario senza commissioni, mentre i venditori potranno scegliere anche di essere pagati tramite una carta regalo Ikea. Scegliendo quest'ultima opzione, si otterrà un extra del 15% sull'importo del prodotto venduto.

Su Ikea Preowned non sarebbe possibile richiedere il reso nel caso di prodotti danneggiati oppure ricevuti non nelle condizioni descritte. Presumiamo che tale eventualità dovrebbe essere scongiurata quando l'acquirente visiona il prodotto dal vivo prima dell'acquisto.

Secondo quanto dichiarato in merito da Jesper Brodin, CEO di Ingka Group (la società che gestisce la stragrande maggioranza dei negozi al dettaglio Ikea), in futuro potrebbe essere richiesta una commissione simbolica per l'inserimento di ogni annuncio. Attualmente invece l'inserimento degli annunci di prodotti in vendita è gratuito.

Ribadiamo che si tratta di un test, e ipotizziamo che in base a come verrà accolto dal pubblico allora Ikea deciderà se estendere Preowned anche agli altri mercati.