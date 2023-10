Verificare la copertura Vodafone è più bello: arriva un nuovo aggiornamento

Stavolta non parliamo di offerte mobile (qui trovate le migliori offerte sotto i 10 euro ), ma di una novità che riguarda il sito ufficiale di Vodafone, e in particolare che riguarda la funzione per verificare la copertura dell'operatore .

Vodafone è sicuramente tra gli operatori maggiormente attivi nel segmento mobile e della linea fissa con la sua fibra . E per i suoi clienti, e anche per i suoi futuri potenziali clienti, arriva un'interessante novità .

Vodafone ha infatti appena annunciato il lancio del nuovo sito per verificare la copertura di rete in tutto il territorio italiano. La novità arriva nell'ambito del rinnovamento generale del sito ufficiale di Vodafone.

Come vedete dagli screenshot in galleria, la nuova pagina per la verifica della copertura offre la possibilità di verificare sia quella di rete mobile che quella per la fibra. Basterà quindi digitare il nome del comune sul quale si intende verificare la copertura e premere invio. Alternativamente, è possibile consultare la copertura di rete navigando e cercando i territori per provincia.

Una volta individuato il comune di interesse sarà possibile scegliere se visualizzare la copertura di rete mobile o quella di rete fissa. In entrambi i casi, si visualizzeranno le tipologie di rete presenti sul territorio: per le reti mobile vedrete se sono presenti le reti 4G o 5G, mentre per la fibra potrete vedere se sono presenti FTTH e FTTC e i servizi di FWA4G e FWA5G.

Per ogni verifica di copertura verranno proposte anche delle offerte Vodafone compatibili con le reti presenti sul territorio che avete selezionato. Trovate tutto sul sito ufficiale.