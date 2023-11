La versione beta di Android Auto 11 è già qui

Google ha rilasciato Android Auto 11.0.1347, la prima build della versione 11, disponibile per tutti i tester che fanno parte del programma beta. Entrando nel vivo della notizia, questa versione non sembra includere grosse novità, soprattutto perché il colosso di Mountain View sembra che si sia maggiormente concentrato sulle ottimizzazioni del pacchetto. Tuttavia, per il futuro, la società progetta di lanciare nuove funzionalità.

Tra queste, dovrebbe rientrare l'introduzione di un pulsante di disconnessione per gli utenti che utilizzando Android Auto in modalità wireless. A riguardo, fino ad ora, per chiudere l'applicazione è necessario disattivare il Bluetooth. Google, dunque, con questa novità intende semplificare l'esperienza: difatti, il pulsante di disconnessione sarà disponibile nel centro notifiche e gli utenti potranno utilizzarlo per connettere un altro smartphone all'unità principale.