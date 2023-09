La versione economica di Apple Vision Pro potrebbe non debuttare mai

L'analista di Apple Ming-Chi Kuo ha pubblicato una nota di ricerca in cui fa alcune previsioni sul visore Vision Pro. In particolare, Kuo prevede che le spedizioni di Vision Pro nel primo anno saranno inferiori alle aspettative del mercato. Inoltre, non dà per scontato che una presunta versione a basso costo possa arrivare l'anno successivo.

Entrando nei dettagli della notizia, secondo Kuo la capacità di produzione massima stimata per il prossimo anno sarà compresa tra 400.000 e 600.000 unità, dunque un dato inferiore al milione di unità previste dal mercato. Per quanto riguarda la versione più economica di Vision Pro, l'analista ha ipotizzato che Apple potrebbe aver annullato il piano (almeno per ora): "Apple potrebbe aver annullato il piano della versione a basso costo di Vision Pro. Inoltre, a meno che la società non riduca significativamente il prezzo di Vision Pro, la prevista crescita significativa delle spedizioni di Vision Pro a partire dal 2025 potrebbe non concretizzarsi".