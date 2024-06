Arriva la versione finale di Android 14 QPR3: il precursore di Android 15

Google ha appena rilasciato l'atteso aggiornamento Feature Drop di giugno per i suoi Pixel, e in parallelo anche l'ultima build di Android 14 per coloro che hanno aderito al programma QPR.

Il programma QPR di Android significa Quarterly Program Release, e consiste in versioni di Android che includono le novità che poi ogni tre mesi Google introduce sui Pixel con i Feature Drop. Le versioni QPR possono essere intese come delle anteprime, relativamente stabili, dei Feature Drop di Android.