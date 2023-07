La versione web di Threads di Instagram è stata disponibile per alcune ore

La nuova app Threads di Instagram non arriverà prima di domani 6 luglio. Tuttavia, nell'attesa, l'interfaccia web, per qualche ora, è stata già disponibile per tutti gli utenti, compresi quelli italiani. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, infatti, ha creato il suo primo "thread" utilizzando l'app. E a proposito dell'app, i creators e vari brand hanno avuto la possibilità di effettuare l'accesso anticipato a Threads.

Per ora la piattaforma appare piuttosto basica, con la sola possibilità di scegliere tra l'interfaccia standard e quella dark. Inoltre, durante la visualizzazione di un thread sarà consentito mettere "mi piace", commentare, ripostare e condividere. Tuttavia, agli utenti europei comparirà un avviso che ricorderà che l'app non è ancora disponibile per il Vecchio Continente. Finche non lo sarà, dunque, sarà possibile soltanto visualizzare i contenuti.

Entrando nei dettagli della piattaforma, sarà possibile visualizzare i post principali di un account in una sezione specifica, così come l'intera cronologia delle risposte.

Inoltre, sembrerebbe che l'accesso anticipato a Threads sia stato fornito a qualche migliaio di tester. Difatti, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha già quasi 2.500 follower mentre Zuckerberg ne ha quasi 2.000. Tra l'altro, lo sviluppatore Alessandro Paluzzi ha svelato alcune celebrità e brand che hanno avuto modo di utilizzare la nuova app. Si tratta, ad esempio, di Lauren Godwin, Adam Waheed, Joana Jamil e Wonho Chung.