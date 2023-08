La versione Web di Threads è pronta al lancio: ecco la conferma di Meta

Meta è pronto a lanciare la versione web di Threads: a confermare la notizia ci ha pensato direttamente la portavoce Christine Pai, che a The Verge ha rivelato che il lancio è previsto nei prossimi giorni (così come ha annunciato anche Mark Zuckerberg tramite un post). Si tratta di una notizia importante, visto che fino ad ora sul web era possibile soltanto visitare il profilo di qualcuno, mentre non era consentito né mettere un "mi piace" né ricondividere un post.

L'interfaccia progettata per il web sarà simile a quella già visto nelle app mobile, anche se con alcune piccole differenze. Ad esempio, le icone di navigazione saranno posizionate nella parte superiore della pagina, mentre per navigare tra i feed Per te e gli account seguiti occorrerà premere su un pulsante nell'angolo in basso a sinistra. Tuttavia, sul web non sarà possibile effettuare tutte le azioni disponibili sugli smartphone. Secondo Pai, infatti, non sarà consentito modificare il proprio profilo ed inviare un post ai DM di Instagram.