Very 500 Giga Special è l'offerta solo dati esagerata: tutti i dettagli

Per chi ha bisogno di un'offerta solo dati, questa di Very Mobile potrebbe essere l'iniziativa da non lasciarsi sfuggire. L'operatore virtuale di Wind Tre, saldamente tra le migliori proposte sul mercato sotto i 7 euro e i 10 euro, ha infatti lanciato Very 500 Giga Special.

Come suggerisce il nome, l'offerta mette sul piatto ben 500 Giga al mese, il tutto a un costo scontato per le nuove attivazioni e solo fino al 15 gennaio 2024, al prezzo di 13,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese. Scopriamo tutti i dettagli.

Very 500 Giga Special offre:

500 Giga in 4G alla velocità massima (4G Full Speed), ovvero fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload 17 GB in Europa

in 4G alla velocità massima (4G Full Speed), ovvero fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload 13,99 euro al mese (invece di 15,99 euro al mese)

al mese (invece di 15,99 euro al mese) costo di attivazione : 9,99 euro

: 9,99 euro SIM e spedizione gratis online (nei negozi, salvo promozioni locali, la SIM costa 10 euro)

L'offerta è in promozione da oggi 21 novembre fino al 15 gennaio 2024, ed è rivolta solo ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero.

Inoltre online è disponibile anche in formato eSIM.

Come sempre, non ci sono vincoli contrattuali, e se si finiscono i Giga la navigazione verrà bloccata, a meno che non si rinnovi l'offerta in anticipo.

Ricordiamo che, essendo un'offerta solo dati, Very 500 Giga Special non include minuti o SMS, che in caso verranno tariffati a consumo, a 29 29 centesimi di euro al minuto per le chiamate o 29 centesimi per messaggio. Per ogni informazione o per effettuare la sottoscrizione, potete andare sullla pagina dedicata di Very Mobile.