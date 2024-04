Very Mobile saluta il 3G: avviato lo spegnimento della frequenza a 2.100 MHz

L'operatore semivirtuale Very Mobile ha annunciato il processo di dismissione progressiva del servizio 3G, attivo sulla rete di WindTre. Con questo passo, si passerà al potenziamento del 4G e del 5G. "Nell'ambito del progressivo piano di innovazione tecnologica della nostra infrastruttura di rete mobile, ti informiamo di essere in procinto di dare avvio a un processo di dismissione progressiva del servizio di rete 3G - si può leggere nella nota dell'operatore - In una prima fase, la dismissione del servizio 3G verrà realizzata sulla sola banda 2.100 MHz, per poter dedicare tale banda all'erogazione del più moderno servizio 4G".

Come si può intuire dalla nota, la dismissione del 3G avverrà in due fasi. Durante la prima, lo switch off verrà completato sulla banda 2100 MHz e verrà completato a maggio/giugno 2024. La seconda fase, invece, verrà programmata in un momento successivo, e riguarderà la progressiva dismissione della rete 3G anche su banda 900 MHz. Tutto ciò dovrebbe raggiungere la fine entro il 31 dicembre 2025.