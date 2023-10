Very Mobile ha aspettato il momento giusto per ampliare il suo VoLTE

Perciò, per utilizzare questo servizio bisogna avere uno smartphone compatibile che rientri nell'elenco individuato dall'operatore. Infatti, Very Mobile ha esteso il suo supporto al VoLTE comprendendo nuovi smartphone : una scelta non lasciata al caso, perché si è aspettato l'uscita dei nuovi iPhone 15 e l'uscita dei nuovi Pixel 8 , così da includerli nell'elenco.

Very Mobile è l'operatore virtuale di WindTre , nato per competere con Iliad nel campo delle offerte sotto i 7 euro e nell'agguerrito mare delle offerte sotto i 10 euro . Dalla sua parte ha sicuramente un' ottima copertura del segnale 4G, poiché si appoggia al brand arancione, ma la velocità massima è limitata a 30 Mbps, come avviene con altri operatori virtuali.

Di seguito vi lasciamo l'elenco di smartphone appena aggiunti:

Apple : iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max

: Google : Pixel 8 Pixel 8 Pro

: Motorola : Moto G14 Moto G54

: OPPO : A15 A38 A58 A98 Reno 10 Reno 10 Pro

: Realme : 11 Pro C53

: Samsung : Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Fold 5

: TCL : 40 NXTPAPER 40 NXTPAPER 5G 40 SE

: Xiaomi : 13T 13T Pro

: ZTE : Blade V50 Design 5G

:

Per consultare l'elenco completo, vi lasciamo il link alla pagina del sito ufficiale, dove verranno aggiunti altri smartphone in futuro. Very Mobile precisa che, nel caso in cui il vostro smartphone non sia presente nell'elenco, non garantisce il funzionamento del servizio, ma ciò non vieta al vostro dispositivo di poterlo sfruttare.

Difatti, per utilizzare il VoLTE, non sono richiesti requisiti particolari: viene specificato solo di aggiornare il sistema operativo, riavviarlo una volta terminato l'aggiornamento e abilitare il 4G nelle impostazioni.