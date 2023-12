Con Very Mobile SIM o eSIM potranno essere attivate tramite SPID: ecco come fare

Da ieri, 6 dicembre, i nuovi utenti di Very Mobile che acquistano online una SIM oppure una eSIM potranno effettuare l'attivazione tramite SPID, ovvero l'identità digitale pubblica che consente a tutti di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione/imprese.

In particolare, sulla pagina ufficiale dell'operatore si può vedere che è stata aggiunta la sezione "SPID" nella categoria "Acquistare". Per utilizzare questa inedita modalità di attivazione, gli utenti dovranno procedere all'acquisto di una SIM sul sito, attendere l'avvenuta consegna e poi dare il via al processo di attivazione (ovviamente nel caso in cui si acquisti una eSIM non occorrerà aspettare la consegna a domicilio).

Per finalizzare il tutto basterà scaricare l'app ufficiale di Very Mobile e poi premere su "Attiva SIM". Dopo aver inserito il proprio codice fiscale e le ultime cinque cifre dell'ICCID della SIM, l'utente dovrà selezionare l'utilizzo dello SPID. Questo nuovo metodo di autenticazione si aggiunge a quello più classico che prevede il caricamento dei documenti personali e la registrazione di un video per il riconoscimento.