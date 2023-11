Very Mobile si adegua all'ultima normativa europea: aumentano i Giga in Roaming, tutti i dettagli

Novità da parte di Very Mobile. L'operatore, infatti, ha deciso di adeguarsi alle nuove condizioni previste per il Roaming in Unione Europea, con oltre un mese di anticipo. In particolare, dal 1° gennaio 2024, a causa della riduzione dei prezzi in roaming all'ingrosso (da 1,80€ a 1,55€), la formula per calcolare il quantitativo massimo di traffico dati utilizzabili in Europa sarà Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2.

In estrema sintesi, dopo questo adeguamento, le offerte Very Mobile prevederanno le seguenti soglie: