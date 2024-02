Very Mobile offre un mese gratis e centinaia di giga ai nuovi clienti, ma solo per pochi giorni!

Oggi Very Mobile ha lanciato una nuova promozione per tutti quelli che vogliono passare all'operatore verde: si tratta della Flash Back! XL, che consente di avere un mese di ricarica in omaggio e 100 GB in più di traffico dati al mese.

Inoltre, Very Mobile regala anche il costo della SIM, la spedizione della stessa e l'attivazione dell'offerta. Tutto questo, però, è possibile per un tempo limitato: infatti, questa promozione è disponibile fino al 19 febbraio.

La maggior parte delle offerte di Very Mobile costano meno di 10€, quindi, se siete alla ricerca di un'offerta conveniente, vi consigliamo di controllare la nostra guida sulle migliori offerte di telefonia sotto questa cifra oppure, se voleste risparmiare qualcosa in più, c'è la nostra guida per le offerte sotto i 7€.