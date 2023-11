Con Very Mobile potrai navigare più velocemente, ma occorrerà una spesa in più!

Da oggi 23 novembre Very Mobile ha lanciato una nuova opzione aggiuntiva nota come Very Full Speed. In pratica, gli utenti potranno aumentare il limite di velocità del 4G previsto di base. Procedendo con ordine, come si è visto con il lancio dell'offerta solo dati, i clienti potranno sfruttare i Giga inclusi fino a 300 Mbps in download e fino a 100 Mbps in updload (invece di 30 Mbps sia in download che in upload).

Da oggi, inoltre, l'operatore ha lanciato Very Full Speed, che permetterà ai suoi clienti di navigare su rete WindTre 4G senza alcun limite di velocità. L'opzione è attivabile da tutti e sarà gratis almeno per il primo mese. Successivamente, costerà 0,99 centesimi di euro al mese. Per disattivare il servizio, poi, occorrerà recarsi sull'app ufficiale di Very Mobile ed accedere alla sezione Offerta. Successivamente, basterà premere su Gestisci opzioni e poi su Gestisci. L'opzione, dunque, si disattiverà al termine del rinnovo in corso.

Dunque, Very Mobile finalmente consentirà ai suoi utenti di superare il limite di velocità di navigazione che, ricordiamo, era fissato a 30 Mbps sia in download che in upload. Tuttavia, ribadiamo che per sfruttare questa opportunità ogni utente dovrà pagare mensilmente 0,99 centesimi di euro.