Very Mobile: ecco le nuove opzioni per il traffico dati extra UE

Very Mobile è uno dei tanti operatori virtuali attivo nel mercato italiano delle offerte mobile. Oltre a un buon numero di offerte disponibili all'attivazione, l'operatore ha in catalogo anche opzioni per il traffico dati a disposizione dei suoi clienti.

Stiamo parlando di opzioni singole che permettono di attivare pacchetti aggiuntivi oltre a quello principale compreso nell'offerta sottoscritta. Nelle ultime ore Very Mobile ha lanciato nuove opzioni per attivare del traffico dati extra UE, ovvero da utilizzare quando si viaggia al di fuori dell'Europa, in territori in cui il roaming europeo non è contemplato.