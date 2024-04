Very Mobile lancia l'offerta solo dati Very Things 2,99

Dal 12 aprile Very Mobile, per i nuovi clienti, propone l'offerta solo dati Very Things ad un costo mensile di 2,99 euro. Il pacchetto include 1 Giga di traffico dati in 4G, utilizzabili senza il limite di 30 Mbps in download ed upload presente sulle altre offerte Very.

Difatti, gli utenti potranno navigare con una velocità massima fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Minuti e SMS, invece, verranno tariffati a consumo al costo di 30 centesimi di euro al minuto per le chiamate e 30 centesimi di euro per ogni singolo messaggio.

Per attivare l'offerta - rivolta esclusivamente ai clienti che richiedono l'attivazione di un nuovo numero - è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro. L'acquisto della nuova SIM ricaricabile, invece, richiede 10 euro, mentre se il tutto avviene online i costi vengono azzerati (tuttavia è necessario acquistare almeno un'offerta principale). Tra l'altro, in questo caso l'utente può scegliere anche il formato eSIM e l'iniziativa "Very Sorpresa (Very al Volo)".