Very Mobile sconta le sue offerte solo dati: fino a 600 Giga al mese

Very Mobile torna a farsi sentire nel settore delle offerte mobile, e lancia una nuova iniziativa promozionale che riguarda le offerte che includono esclusivamente traffico dati.

Da tempo Very Mobile, l'operatore virtuale che è attivo in Italia su rete WindTre, offre le sue alternative per coloro che necessitano esclusivamente del traffico dati. Nelle ultime ore ha lanciato nuovi sconti per due delle sue offerte solo dati più ricche. Andiamo a vedere insieme in cosa consistono.