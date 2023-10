Very Mobile vi regala uno sconto per l'abbigliamento con Giga Green

Stavolta però non parliamo di offerte ma di promozioni dedicate a coloro che sono già clienti di Very Mobile. Nelle ultime ore infatti l'operatore ha lanciato una nuova iniziativa nell'ambito del programma Giga Green .

Giga Green è il programma lanciato da Very Mobile che prevede l'accumulo dei cosiddetti Giga Green per ogni GB di traddico dati utilizzato. Questi Giga Green vengono raccolti e poi possono essere usati per sbloccare sconti o promozioni per l'acquisto di prodotti centrati sull'aspetto della sostenibilità ambientale.

L'ultima novità di Giga Green consiste nella possibilità di riscattare uno sconto del 20% per gli acquisti effettuati sullo store online e nei negozi Intrend, un marchio attivo nel mercato italiano soprattutto nell'ambito dell'abbigliamento femminile.

Lo sconto verrà erogato sotto forma di un codice all'interno della sezione Giga Green dell'app Very Mobile per dispositivi Android e iPhone.

Fateci sapere se ne approfitterete.