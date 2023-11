Per alcuni clienti di Very Mobile sarà possibile avere tutto illimitato: come attivare l'offerta

Novità piacevoli per alcuni clienti di Very Mobile. Alcuni utenti, infatti, nell'app ufficiale dell'operatore – in particolare nella sezione "Gestisci offerta" – sono riusciti ad attivare un'offerta mobile che propone Giga, minuti e SMS illimitati al prezzo mensile di 10,99 euro. Nello specifico, i minuti e gli SMS sono illimitati verso tutti i numeri nazionali, mentre la velocità di navigazione sarà fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Tra l'altro, non sono previsti costi di attivazione.

Per verificare se l'offerta è disponibile, occorrerà recarsi nella sezione "Offerta" e poi su "Gestisci offerta". Se la promozione sarà disponibile, l'utente dovrà accettare il cambio offerta ed il costo del primo mese sarà subito scalato dal credito residuo. In questa offerta, così come nelle altre, sono inclusi i servizi di reperibilità Ti ho Cercati e RingMe, così come il servizio hotspot (incluso come previsto dalla normativa).