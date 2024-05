Very Mobile propone Very Esclusiva 4,99 Promo Flash! XL: 150 Giga e minuti illimitati

Very Mobile, dal 17 al 24 maggio, propone ai nuovi utenti che effettuano una richiesta di portabilità del proprio numero l'offerta Very Esclusiva Promo Flash! XL al costo mensile di 4,99 euro. La promozione può essere attivata attraverso una pagina dedicata del sito ufficiale dell'operatore.

Cosa offre Very Esclusiva Promo Flash! XL

La nuova offerta include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, SMS illimitati e 150 Giga in 4G (con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload). Per sottoscrivere l'offerta occorre attivare una nuova SIM ricaricabile con portabilità da alcuni operatori.

Tra questi troviamo, Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

I costi di attivazione e quelli della SIM sono gratuiti, mentre l'offerta sarà attivabile soltanto online.

Inoltre, con questa promozione verrà attivato gratis il servizio di Ricarica Automatica. I clienti, così, potranno scegliere un metodo di pagamento tra carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard oppure il proprio conto PayPal. In questo modo, riceveranno ogni mese una ricarica pari all'importo della propria offerta.