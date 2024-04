Very Mobile lancia l'offerta flash con 200 Giga e tutto illimitato a 5,99 euro

La nuova offerta in questione si chiama Very 5,99 Weekend , la quale arriva in due varianti in base alla modalità di pagamento che si sceglie. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio.

Very Mobile torna a farsi sentire nel settore delle offerte mobile (ecco la raccolta con le migliori offerte mobile del momento ) e lanciare una nuova opzione per chi intende avere grandi quantità di traffico telefonico e traffico dati.

Very 5,99 Weekend

Very 5,99 Weekend XL

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 5,99 euro , addebitata tramite ricarica automatica.

, addebitata tramite ricarica automatica. Un mese di ricarica omaggio .

. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità del numero dagli operatori: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile e Vianova.

Insomma, le due offerte di Very Mobile costituiscono davvero un'ottima alternativa per chi intende cambiare operatore, a partire da uno di quelli elencati sopra, e attivare una nuova opzione con tanti minuti, SMS e GB di traffico dati.

Molto interessante anche l'iniziativa promozionale che permette di avere il primo mese di ricarica omaggio. Senza alcun dubbio quest'offerta di Very Mobile entra di diritto tra le migliori offerte mobile sotto i 7 euro.

Le offerte appena descritte di Very Mobile saranno disponibili per un breve periodo di tempo. Infatti avrete tempo solo fino al prossimo 15 aprile per attivarle, ovvero solo fino alla fine del prossimo weekend. Potete procedere con l'attivazione sul sito ufficiale dell'operatore, anche tramite SPID per una maggiore rapidità. Qui sotto trovate il link diretto per l'attivazione.