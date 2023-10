Victrola arriva in Italia: il paradiso per gli amanti dei dischi in vinile

Negli ultimi anni, in netta controtendenza con la smaterializzazione dei contenuti audiovisivi e il successo delle piattaforme di streaming come Spotify o Apple Music, si è assistito a un rinnovato interesse verso i dischi in vinile - e quindi i giradischi.

E gli appassionati non potranno non conoscere il marchio Victrola, storica casa statunitense fondata nel 1901 a Camden, nel New Jersey, da Eldridge R. Johnson e Emile Berliner come Victor Talking Machine Company. Finora però comprare un dispositivo del produttore non era facile, in quanto non distribuito in Italia, ma adesso Nital ha ottenuto un accordo ed è diventato il distributore ufficiale del marchio nel nostro Paese.

Per chi non la conoscesse, Nital è una società torinese famosa come distributore di diversi dispositivi, dalle macchine fotografiche Polaroid ai droni DJI, per arrivare ai monopattini Singyee by AEE.

Ora anche Victrola si aggiunge all'ampio catalogo, permettendo agli appassionati di accedere ai prodotti del marchio e all'assistenza ufficiale, con laboratorio tecnico in Italia.