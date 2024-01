Victrola vuole farvi ammirare il nuovo Stream Sapphire, ma l'attenzione è tutta per gli speaker a forma di roccia

Victrola, lo storico marchio di giradischi fondato nel 1901 e da fine 2023 disponibile anche in Italia, è arrivato al CES con grandi ambizioni, presentando una serie di dispositivi estremamente interessanti , tra cui una serie di speaker a forma di roccia (a proposito, se amate il suono del vinile non perdetevi la nostra selezione dei migliori giradischi sul mercato, sempre aggiornata con le ultime novità e offerte!).

Tra le sue caratteristiche principali abbiamo la possibilità di trasmettere in streaming i dischi a qualsiasi prodotto, non solo i dispositivi Sonos, grazie all'integrazione con Roon e UPnP. Per chi non lo ricordasse, Roon è un sistema di streaming musicale di fascia alta acquisito a novembre 2023 da Harman, una sussidiaria di Samsung, e in grado di trasmettere in streaming su tutti i tipi di dispositivi di lusso.

Questa nuova compatibilità, che già la dice lunga sulle ambizioni del nuovo Sapphire, permette di trasmettere i flussi audio su qualsiasi dispositivo compatibile, che sia speaker o soundbar Bluetooth non Sonos, oltre a smartphone e portatili.

Ma Stream Sapphire migliora anche altri aspetti rispetto a Stream Carbon. Innanzi tutto l'audio, con il supporto per l'audio FLAC lossless a 24 bit / 48 kHz, ma anche ci materiali, con una base di legno, un nuovo motore brushless e una cartuccia Ortofon Blue 2M, una testina a magneto mobile MM dallo stilo con diamante nudo ellittico.

L'altra novità è il ben più popolare Automatic, un giradischi che come suggerisce il nome è completamente automatico e anche se non appartenente alla serie Works with Sonos supporta il Bluetooth.

Caratteristica di spicco è la funzionalità "Ripeti", che consente di ripetere continuamente il lato di un disco.