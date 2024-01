Abbiamo provato Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra: la nostra video anteprima

La nuova famiglia di Galaxy S24 è ufficiale: come per gli ultimi anni, si tratta di tre modelli, chiamati Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. I nuovi Galaxy saranno certamente tra i migliori smartphone Android dell'anno ma, oltre alle immancabili migliorie hardware, quest'anno la parola d'ordine è intelligenza artificiale.

Anche se citare l'IA è la moda del momento, non sottovalutate l'impatto che può avere sugli smartphone: l'azienda coreana ha infatti introdotto una serie di funzioni raggruppate sotto l'etichetta Galaxy AI, che possono davvero fare la differenza nell'esperienza d'uso.

Abbiamo passato un po' di ore con i nuovi Galaxy S24 e nelle video anteprima qui sotto vi raccontiamo un po' cosa c'è di nuovo sui nuovi smartphone di Samsung.

Ovviamente, parliamo non solo di intelligenza artificiale e nuove funzioni, ma anche alle caratteristiche hardware, con un occhio di riguardo alle differenze tra i vari modelli: ad esempio, Galaxy S24 e S24+ hanno chip Exynos 2400, mentre Galaxy S24 Ultra ha chip Snapdragon 8 Gen 3.

Per dare una prima occhiata, in foto e in video, ai nuovi smartphone dell'azienda coreana, non vi resta che continuare a guardare di seguito.