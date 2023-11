I vostri prossimi video su Facebook e Instagram saranno creati con la IA

Emu è il modello IA di generazione di immagini di Meta che è stato pre-addestrato per creare immagini visivamente accattivanti , utilizzando un numero relativamente basso di immagini selezionate, ed è stato applicato per i due nuovi strumenti.

Su Facebook e Instagram potrete infatti utilizzare uno strumento in grado non solo di modificare le vostre immagini ( Emu Edit ) ma anche di creare veri e propri video a partire, indovinate un po', da una descrizione testuale ( Emu Video ).

Per esempio se dite a Emu Edit "trasforma il cane in un panda", lo strumento saprà identificare il cane e modificare solo quello, e lo stesso se scrivete "cambia la scritta sul cappello da baseball".

Come vedete dal post del fondatore di Facebook, si potranno modificare le immagini in maniera estremamente fluida, e passare da Emu Edit a Emu Video senza soluzione di continuità.

Non è un caso, ed è frutto di un percorso che ha raggiunto il suo culmine in aprile, con l'annuncio del modello Segment Anything Model (SAM). La segmentazione è la capacità di riconoscere quali pixel appartengono a un oggetto, e Meta ha investito enormi risorse in questa tecnologia, tanto che a breve la vedremo applicata anche per creare sticker personalizzati in Instagram.

Emu Video è invece uno strumento grado di fare quello che il nome suggerisce, ovvero creare video a partire da una vostra descrizione, e come vedete nel video sottostante sarà integrato con Emu Edit per la generazione di immagini.