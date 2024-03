Awesome! Guardate i nuovi Galaxy A55 e Galaxy A35 nei nuovi video di Samsung

Ieri Samsung ha lanciato i suoi nuovi medio gamma, Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G, e oggi rilancia con una serie di video promozionali che ce li mostrano da ogni angolazione (siete alla ricerca di un nuovo telefono Android? Date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori per ogni necessità).

Il più interessante è forse il video unboxing di Galaxy A55 5G, che non solo ci consente di osservarlo da vicino, ma ci mostra anche il contenuto della confezione. Non che ci attendessimo grandi sorprese, ma in ogni caso è una conferma.