Le prossime versioni di WhatsApp funzioneranno con Telegram (e avranno l'AI integrata)

WhatsApp sarà presto compatibile con app di terze parti , come potrebbero essere Telegram o Signal. A causa del Digital Market App (lo stesso che ha costretto Apple ad aprirsi ad altri store ) infatti Meta è al lavoro con l'integrazione delle chat con app di terze parti. Non è ancora ufficiale che Telegram sarà fra le app compatibile, ma è facile pensare che Telegram vorrà cogliere questa palla al balzo, essendo sicuramente la più completa app di chat occidentale (senza contare le super app cinesi come WeChat).

Se ancora siete increduli e pensate ad uno scherzo non è strano. Proprio noi avevamo fatto un pesce d'aprile che parlava dell'integrazione fra Whatsapp e Telegram. Eppure sta succedendo davvero. Il lavoro va avanti da mesi ma oggi grazie a SmartDroid possiamo vedere una demo di dove si troveranno le impostazioni per abilitare questa funzionalità in WhatsApp.

Andando in Impostazioni e poi Account ci sarà un a voce per l'integrazione con app di terze parti.

È una voce da abilitare esplicitamente e non sarà quindi una funzione attiva di default per tutti. Un avviso vi farà sapere che WhatsApp non può garantire che le app di terze parti usino i dati come lo fa Meta e pertanto di essere in teoria essere più esposti a messaggi di spam o malevoli. Meta non condividerà il vostro nome e la vostra foto profilo ma ovviamente potete essere raggiunti da messaggi di chat di chi ha il vostro numero di telefono. Anche da parte di chi avevate bloccato su WhatsApp.

Alcune funzioni "avanzate" di WhatsApp non saranno disponibili per queste chat che in WhatsApp rimarranno separate dagli altri messaggi. Per esempio i messaggi effimeri, gli sticker o le reazioni ai messaggi. La funzione a questo punto dovrebbe essere prossima all'arrivo, anche se non c'è ancora una data precisa.

Ma non è l'unica novità in arrivo.

Come raccontato da WABetaInfo una funzionalità di AI generativa per le immagini sta per approdare nell'app di messaggistica. Sarà possibile sostituire lo sfondo di una foto, cambiare lo stile dell'immagine o espanderla tutto da dentro il software di Meta, come si vede nello screenshot sotto.