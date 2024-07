Com'è Pixel 9 Pro XL vicino a Pixel 8 Pro? Un video toglie ogni dubbio

Non perdiamo tempo e andiamo a vederli, ricordandovi di dare un'occhiata alla nostra selezione dei migliori telefoni Google .

Mancano quasi tre settimane al lancio dei nuovi Pixel 9 , e ormai non si contano più le immagini e i video che li ritraggono dal vivo. L'ultimo mette a confronto Pixel 9 Pro XL con Pixel 8 Pro , rivelando che, nonostante l'etichetta XL, le dimensioni saranno molto simili.

Si scrive XL ma si legge Pro

Non lasciarti ingannare dall'etichetta XL: Pixel 9 Pro XL, che verrà lanciato il 13 agosto insieme a Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold, non sarà molto diverso in termini di dimensioni dal Pixel 8 Pro dell'anno scorso.

A rivelarlo, il nuovo video di pixo_unpacking, che ha già messo a confronto Pixel 9 Pro XL con Pixel 9 e Galaxy S24 Ultra, oltre a Pixel 9 con Pixel 8.