Dopo le foto, trapela anche un video promozionale del Pixel Watch 3: tutte le funzioni mostrate

L'ultima anticipazione riguarda proprio il nuovo smartwatch di Big G che, in seguito alle varie immagini trapelate, si mostra anche in un video promozionale pubblicato da Android Headlines . Il video è in spagnolo ma permette comunque di avere un'idea riguardo la differenza tra le due versioni del dispositivo (41 mm e 45 mm) e fornisce un riassunto di alcune delle nuove funzioni del dispositivo.

Più ci avviciniamo al 13 agosto , giorno dell'evento in cui verranno presentati i nuovi prodotti Google Pixel , e più le possibili ''sorprese'' sembrano esaurirsi prima del tempo. Negli ultimi giorni, infatti, si sono susseguiti diversi leak riguardanti i prossimi prodotti di casa Google come i nuovi Pixel 9 , le Pixel Buds 2 Pro ed il Pixel Watch 3 .

Cosa c'è di nuovo

Sempre riguardo il display viene sottolineato l'incremento di luminosità del nuovo modello ma senza comunicare altro in termini di specifiche (negli ultimi leak si è parlato di un Actua Display in grado di offrire fino a 2.000 nit di luminosità).

Come confermato già dalle precedenti anticipazioni, il design dei Pixel Watch 3 resterà quasi invariato rispetto al modello precedente , mantenendo la medesima forma e la stessa posizione per la corona. La prima differenza estetica riguarda lo spessore delle cornici attorno al display, che dovrebbe essersi ridotto sensibilmente stando ai rumor (dal video risulta difficile esprimere un giudizio).

Successivamente nel video ci si sofferma sulle novità software dedicate al fitness. Nello specifico verranno forniti dei consigli in tempo reale durante la corsa, ulteriori informazioni su come battere il proprio record personale e la nuova funzione Cardio Load. Gli utenti avranno inoltre una nuova notifica Morning Brief che mostrerà un riassunto della giornata per prepararsi al meglio (un po' come il Recupero Giornaliero di Fitbit).

Riguardo la batteria, i leak parlavano di 24 ore di utilizzo (36 ore in modalità risparmio energetico) ma la velocità di ricarica aumenta del 20% rispetto al Watch 2 (41 mm).