I video di Sora per tutti: OpenAI promette il suo arrivo nel 2024, con qualche sorpresa

Finora infatti l'accesso a Sora è stato concesso esclusivamente a categorie selezionate di utenti, come artisti visivi, designer e registi. Mira Murati, Chief Technology Officer di OpenAI, ha rilasciato un'intervista al The Wall Street Journal dichiarando che Sora sarà disponibile per tutti quest'anno.

Murati non nasconde che ci vorranno ancora alcuni mesi per vedere Sora alla portata di tutti. OpenAI sta ancora lavorando sull'IA generativa per i video, perfezionando il suo funzionamento. Ma per il suo debutto al pubblico potrebbe arrivare una funzionalità che ancora non avevamo visto.

Murati ha infatti dichiarato che in futuro sarà possibile aggiungere anche il contenuto audio ai video generati con l'intelligenza artificiale di Sora.

Questo ovviamente contribuirà in maniera rilevante al grado di realismo dei contenuti generati da Sora.

Oltre a questo, OpenAI mira anche a concedere agli utenti di modificare e personalizzare i contenuti video generati con Sora, altro aspetto che dovrebbe aumentare in maniera consistente il suo appeal. Durante l'intervista è stato anche affrontato l'argomento dell'addestramento di Sora: Murati non ha dettagliato su quali contenuti l'IA si stia addestrando, confermando però che in termini di immagini il machine learning di Sora si sta basando sui contenuti di Shutterstock, azienda con la quale OpenAI ha instaurato una partnership.

In ogni caso, l'addestramento di Sora si è svolto e si sta svolgendo con dati disponibili a livello pubblico o concessi in licenza. Possiamo quindi immaginare la possibilità per cui Sora si stia addestrando con i contenuti video disponibili pubblicamente sulle varie piattaforme come Facebook e YouTube.