Messenger riscopre le videochiamate: ecco le novità per competere con Meet e Zoom

A breve le nostre videochiamate su Messenger saranno molto migliori, sia per quanto riguarda la qualità video che audio. L'app di messaggistica di Meta, che grazie alla sua popolarità è anche una delle migliori app di videochiamate sul mercato, si mette infatti alla pari con Meet e Zoom e riceve una serie di aggiornamenti per le chiamate con i nostri amici. Andiamo a scoprirli tutti!

Qualità HD e riduzione del rumore: le videochiamate diventano professionali

Videochiamate in HD Un dovuto aggiornamento è finalmente la possibilità di fare videochiamate in HD. Adesso per impostazione predefinita tutte le videochiamate su Messenger sono in HD se effettuate tramite Wi-Fi. Per abilitarle anche tramite rete cellulare, avviate una videochiamata e toccate l'icona con tre puntini in alto a destra. Poi toccate Impostazioni e nella schermata che si apre attivate l'interruttore di fianco a Dati mobili per video HD. Questa funzione è già disponibile sui nostri dispositivi (sulla beta numero 485.0.0.58.111). Riduzione del rumore Sempre nella stessa schermata, Meta ha introdotto nuove opzioni per la riduzione del rumore e migliorare l'audio in chiamata. Toccando Modalità microfono, sarà possibile scegliere tra Standard, Isolamento vocale e Ampio spettro. Al momento questa funzione non è ancora presente nell'app, e noi nella beta vediamo solo l'interruttore per attivare la soppressione del rumore, ma dovrebbe arrivare a breve.

Date vita alle videochiamate con gli sfondi IA

Quale app di videochiamate ormai non offre gli sfondi personalizzati, creati con l'IA? Ora Meta AI, dopo essere arrivata su Facebook, Instagram e anche nelle chat di Messenger, approda sulle videochiamate. Per usare la funzione, basterà avviare una videochiamata e toccare l'icona degli effetti sulla sinistra. Successivamente, toccate Sfondo e apparirà una galleria con un campo di testo. Selezionate un'immagine o descrivete quello che volete, ad esempio una torta di compleanno, e potrete dare vita alle vostre videochiamate. La funzione è in arrivo "presto" per gli utenti, ma non sappiamo ancora quando e non sappiamo se sarà lanciata anche in Italia (quasi sicuramente no). Ricordiamo infatti che Meta AI non è ancora disponibile in Italia, a parte sui Ray-Ban, dove è arrivata solo pochi giorni fa.

Messaggi audio e video

Meta ha anche introdotto la possibilità di inviare messaggi audio e video agli amici che non possono rispondere alle videochiamate. A breve dovrebbe apparire un pulsante chiamato Registra messaggio per lasciare un messaggio al posto di una chiamata per cui non avete ricevuto risposta. In caso di una chiamata audio si potrà lasciare un messaggio audio, per una videochiamata si potrà lasciare un messaggio video. Noi non vediamo ancora questa funzione nella nostra app, ma Meta dice che dovrebbe essere disponibile "ora" quindi ci aspettiamo che arrivi nei prossimi giorni.

Integrazione con Siri

Infine, Meta ha implementato l'integrazione di Messenger con Siri (ovviamente per gli utenti iPhone), per inviare un messaggio anche quando avete le mani occupate. Per usarlo, basta dire qualcosa del tipo "Ehi Siri, manda un messaggio a Paola su Messenger" e dettare il messaggio.

Scoprite come migliorare le vostre videochiamate