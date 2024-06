Le videochiamate su WhatsApp guadagneranno presto nuovi sfondi, filtri ed effetti AR

Dopo l'importante aggiornamento rilasciato la settimana scorsa, il nuovo rapporto di WABetaInfo ci anticipa delle ulteriori novità (in fase di sviluppo) che andranno ad arricchire in futuro l'applicazione di Meta .

Nel panorama delle app di messaggistica istantanea , WhatsApp continua ad essere la scelta principale per un grandissimo numero di utenti e non sembra volersi accontentare del successo acquisito nell'ambito chat. Torniamo infatti a parlare di videochiamate .

L'analisi in questione deriva dalla versione 2.24.13.14 dell'applicazione per Android che va ad aggiungere, in basso nella schermata, queste tre nuove schede : Filtri, Sfondo ed Effetti. Di seguito, l'immagine dimostrativa.

Stando a quanto emerso, tra i Filtri sarà possibile scegliere diverse opzioni per ammorbidire e lucidare la propria pelle, nascondere le imperfezioni e migliorare la qualità video quando la luce scarseggia. Passando agli Sfondi, sarà possibile scegliere ed impostare uno specifico background per non far vedere all'interlocutore cosa abbiamo alle nostre spalle.

Infine, per quanto concerne la sezione Effetti, l'utente potrà sbizzarrirsi nella scelta di effetti AR (simili a quanto già visto su altri social come Instagram e Facebook) per aggiungere un pizzico di ironia alle proprie videochiamate.

Attualmente non ci sono informazioni riguardo la disponibilità di queste funzioni ma è lecito immaginare il rilascio nei prossimi mesi.