La mossa a sorpresa di X: arrivano le videochiamate!

Il contesto dei social è sempre in febbrile attività, soprattutto grazie alle tante piattaforme che offrono servizi simili. E tra queste troviamo X, il social un tempo noto come Twitter che recentemente è stato acquisito da Elon Musk.

Proprio per X si tratta di una giornata importante, visto che sul social arriva una novità tanto inattesa quanto rilevante. Le chiamate e le videochiamate arrivano ufficialmente su X, proprio come annunciato dall'app per diversi utenti.

Lo screenshot che trovate in basso mostra come sarà possibile abilitare le chiamate audio e le videochiamate su X, attraverso le impostazioni dell'app. Vediamo come sarà possibile abilitarle solo dagli utenti verificati, solo dalle persone seguite, oppure solo dalle persone presenti in rubrica. Queste opzioni ovviamente aiutano a scongiurare il potenziale spam che si avrebbe dall'abilitazione delle chiamate e videochiamate a chiunque.