Virgin Fibra sigla l’accordo con Fastweb: aumentata la copertura nazionale FTTH

Virgin Fibra ha annunciato una partnership con Fastweb: grazie a questo accordo, il servizio di connettività di Virgin Fibra sarà disponibile anche sulla rete FTTH - Fiber To The Home di Fastweb Wholesale. L'accordo quindi estende il footprint del servizio a banda ultralarga di Virgin Fibra aggiungendo una copertura FTTH ulteriore fino a 7,8 milioni di case.

L'operatore, dunque, spera che si concretizzi l'obiettivo di rendere il passaggio alla fibra ottica pura facile e senza soluzione di continuità per tutti gli abitanti della comunità, eliminando i vincoli contrattuali e le onerose penali del settore delle telecomunicazioni. Difatti, Virgin Fibra porterà nelle abitazioni la Fibra Pura FTTH - ovvero quella col bollino verde - che assicura la migliore tecnologia sostenibile di rete. In particolare, la velocità massima sarà di 2.5 Giga e tutto questo consente una connessione di 12 volte più veloce rispetto alla connessione in misto rame (FTTC).