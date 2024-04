L'ultimo aggiornamento di Vision Pro apre uno scorcio sul futuro della realtà virtuale

A vederlo in video, sembra una scena da film: avatar tridimensionali che possono interagire all'interno dello spazio virtuale collaborando con un'app (sapete come funzionano la realtà aumentata e la realtà virtuale ?).

Cosa sono le "spatial Personas"

In precedenza, gli avatar virtuali di Vision Pro, chiamati Personas, potevano solo partecipare alle chiamate FaceTime ma senza interagire, e volteggiare come "fantasmi" nello spazio virtuale.

Ora con le "spatial Personas" possono invece interagire nelle app abilitate per SharePlay per collaborare, giocare o guardare contenuti multimediali con altre persone durante le chiamate FaceTime.

L'idea, mostrata da Apple l'anno scorso nelle anteprime per sviluppatori, è di far sentire gli utenti come se fossero nello stesso spazio fisico: qui sopra potete vedere come funziona.

Ogni utente sarà presumibilmente in grado di controllare quello che vede e riposizionare gli oggetti senza ostacolare o influire su quello che vede un altro utente.

Inoltre grazie all'audio spaziale si dovrebbe riuscire a percepire dove si trova l'altra persona nello spazio virtuale.

Come abilitare le spatial Personas

Per abilitare la funzione, gli utenti devono aggiornare Vision Pro a VisionOS 1.1 e selezionare l'opzione spatial Personas durante una chiamata FaceTime. In ogni chiamata possono partecipare fino a cinque persone con spatial Personas abilitato.