Parlando di Vision Pro, abbiamo parlato spesso di spatial computing, un termine inventato da Apple che suggerisce un nuovo modo di immaginare il computer. Non più software e contenuti vincolati a un monitor, ma sospesi nell'ambiente circostante: questo è il futuro che la fantascienza ci aveva promesso, e questo è quel che Apple vuole provare a realizzare.

Tuttavia, secondo Mark Gurman, famoso giornalista di Bloomberg esperto di prodotti Apple, Vision Pro non riuscirà a rimpiazzare i portatili per il lavoro, ma potrebbe diventare l'iPad killer.

Il ragionamento è semplice, ed effettivamente fila bene: lo scopo di iPad, così come di qualsiasi tablet, è essere una via di mezzo tra iPhone e Mac. I tablet sono perfetti per l'intrattenimento, per la lettura e per tutte le volte in cui fa comodo un display più grosso, ma vanno benissimo anche per piccole operazioni di lavoro. Rispondere a una mail o scrivere degli appunti sono cose che si fanno comodamente anche con un tablet, ma è improbabile che per il lavoro di tutti i giorni qualcuno scelga di usare un iPad invece di un Mac.

Negli anni più recenti, con la linea di iPad Pro e le tastiere per iPad (che funzionano benone anche con i modelli Air e base), Apple sta dando sempre maggior rilevanza ad iPad come strumento di produttività, ma è improbabile che i tablet possano sostituire davvero i laptop, almeno con le attuali limitazioni in termini di sistema operativo e software.