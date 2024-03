Ultime su Vision Pro: possibile commercializzazione in altri Paesi e l'arrivo di VLC

Vision Pro presto in arrivo in altri Paesi? Lo suggerisce visionOS

Non solo, ma anche visionOS aveva fornito qualche spunto a riguardo, e si era scoperta la localizzazione in diverse altre nazioni, tra cui l'Italia. Ora MacRumors ha ulteriormente analizzato il sistema operativo del visore di Apple, scoprendo che Apple sta lavorando al supporto per più lingue.

Si stanno facendo sempre più insistenti i rumor riguardanti un possibile arrivo di Vision Pro al di fuori degli Stati Uniti. Apple ne aveva parlato al lancio e solo un paio di settimane fa Ming-Chi Kuo ha dichiarato come si aspetta una commercializzazione in altri Paesi, almeno di lingua inglese.

Analizzando il codice, i ragazzi del sito hanno scoperto un elenco di lingue che saranno presto supportate dalla tastiera virtuale e dalla correzione automatica:

Cantonese, tradizionale

Cinese, semplificato

Inglese (Australia)

Inglese (Canada)

Inglese (Giappone)

Inglese (Singapore)

Inglese (Regno Unito)

Francese (Canada)

Francese (Francia)

Tedesco (Germania)

Giapponese

Coreano

L'elenco non vuole necessariamente dire che Apple lancerà subito il visore in queste regioni, almeno contemporaneamente, ma è comunque una forte indicazione che Apple si sta almeno preparando a vendere Vision Pro in Paesi come Australia, Canada, Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud.

Purtroppo in questo elenco non appare l'italiano, quindi sembra che non potremmo vedere il visore a breve. Per quanto riguarda le tempistiche, stando a Ming-Chi Kuo Apple intenderebbe espandere la commercializzazione di Vision Pro prima del WWDC 2024 in modo da raggiungere il maggior numero di sviluppatori possibile prima del lancio di visionOS 2. Quindi dovrebbe arrivare prima di giugno.