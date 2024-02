Vision Pro: più della metà delle app (per ora) si pagano

L'analisi della quale parliamo è stata condotta da Appfigures . Il dato più significativo che è emerso consiste nel fatto che il 52% delle app esclusive per Vision Pro sono a pagamento . Nel senso che è necessario il pagamento direttamente per il download.

Questo è dato è significativo perché, facendo un confronto con tutte le altre app presenti su App Store, solo il 5% di essere risulta a pagamento. Guardando sempre le app per Vision Pro, è stato rilevato che il 35% di esse non prevede alcuna forma di monetizzazione, mentre il 13% di esse prevede delle forme di abbonamento a pagamento.

Andando poi a vedere quelle app disponibili in precedenza per iOS e successivamente adattate anche per Vision Pro, è stato rilevato che il 17% di esse prevede un download a pagamento, mentre il 58% prevede una monetizzazione tramite abbonamenti.

Non parliamo di prezzi eccessivi: la maggior parte delle app a pagamento costa meno di 10 dollari, mentre il prezzo medio corrisponde a 5,67 dollari. Se si volesse acquistarle tutte si spenderebbe poco più di 1.000 dollari, circa tre volte meno il prezzo di Vision Pro.

Tirando un po' le somme, possiamo dire che questo quadro è abbastanza logico. La piattaforma dedicata a Vision Pro è molto giovane, per un dispositivo che viene commercializzato in un singolo mercato al momento. Se ne deduce che la platea di utenti non è ampia, così come le app sono relativamente poche: quelle per Vision Pro sono circa 700, mentre quelle per iOS sono più di un milione.

Questo implica che gli sviluppatori che creano prodotti software per Vision Pro devono affrontare importanti sforzi, senza avere la sicurezza di un grosso ritorno in termini di utenti che useranno le loro app. Ovviamente questo non è destinato a durare per sempre: in un futuro in cui Vision Pro possa prendere piede, anche al di fuori degli USA, ci aspettiamo un'offerta di app sempre più app, con prezzi che prevedibilmente caleranno.