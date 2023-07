Ecco quanto sarà difficile comprare Vision Pro di Apple

Grazie a Mark Gurman di Bloomberg è trapelata la strategia di vendita che Apple avrebbe in mente per il suo visore di realtà mista Vision Pro. Secondo questa notizia, gli utenti dovranno prendere un appuntamento per concludere l'acquisto. Difatti, negli Apple Store verranno allestite alcune aree dedicate con all'interno un'unità dimostrativa del visore nonché strumenti ed attrezzi per accertare che il dispositivo sia a misura di chi lo indosserà.

La vendita del visore incomincerà nelle aree più popolate dell'America, come ad esempio New York e Los Angeles. Inoltre, il dispositivo potrà essere acquistato anche online: anche in questo caso, però, occorrerà inserire tutte le misurazioni richieste affinché il visore "calzi" alla perfezione. Successivamente, ovvero entro la fine del 2024, Apple espanderebbe la disponibilità del visore anche all'estero. In tal senso, i primi mercati saranno Canada e Regno Unito. A seguire, Australia e alcuni Paesi dell'Europa (Francia e Germania) e dell'Asia.

Dell'Italia, almeno per il momento, nessuna menzione.

Dunque, il lancio di Vision Pro non sarà affatto uno scherzo per Apple. Tra l'altro, anche gli accessori rappresenteranno una sfida piuttosto complessa. Ad esempio, il light seal, ovvero la guarnizione che evita l'ingresso di luce indesiderata, sarà disponibile in taglie diverse (che ogni magazzino dovrà avere). Lo stesso discorso vale per le lenti graduate, che verranno realizzate insieme allo storico marchio Zeiss. Apple, poi, starebbe valutando anche la realizzazione di un ulteriore accessorio. Si tratta di una seconda fascia dedicata agli utenti più esili: l'accessorio servirà ad indossare il visore in maniera confortevole, evitando loro di affaticarsi dopo mezz'ora.