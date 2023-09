Apple Vision Pro non è in ritardo: la conferma direttamente da Tim Cook

Inoltre, i primi tester di Vision Pro sono rimasti molto colpiti dalla risoluzione del display , dalle funzionalità di passthrough video e dal rilevamento dei gesti. Si tratta, dunque, di un dispositivo dalle ottime potenzialità, tuttavia occorrerà attendere certamente la prova sul campo. Difatti, il successo del visore, almeno in parte, dipenderà dalla qualità delle app compatibili al momento del lancio. Sempre durante la presentazione, Cook, parlando dei nuovi iPhone 15 Pro, ha spiegato che gli smartphone potranno registrare video in modalità spaziale, che poi potranno essere rivisti proprio su Apple Vision Pro.

Nel mese di luglio Apple iniziò a diffondere il developer kit (sdk) per il suo visore Vision Pro : in questo modo gli sviluppatori avrebbero potuto iniziare a sviluppare le applicazioni. Oggi, durante l'evento di lancio "Wonderlust" , il CEO di Apple Tim Cook ha fornito un interessante aggiornamento circa il visore : il dispositivo è sempre sulla buona strada per essere lanciato all'inizio del prossimo anno.

Ritornando alle tempistiche di lancio, così come ha confermato Tim Cook, Vision Pro ha tutte le carte in regola per poter essere rilasciato all'inizio del prossimo anno, a partire dagli Stati Uniti. Dunque, non ci sarebbe alcun ritardo nella tabella di marcia di Apple, al contrario di quanto ipotizzato da alcune indiscrezioni che suggerivano dei malfunzionamenti di parti importanti del dispositivo, tra cui il display curvo rivolto verso l'esterno.